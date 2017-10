Immer mehr Erwachsene werden nach Angaben der Barmer Kranenkasse wegen ADHS behandelt. Die Zahl derjenigen Barmer-Versicherten, die wegen einer "Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung" medikamentös behandelt werden müssen, habe sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt, teilte die Versicherung am Mittwoch mit. Am deutlichsten sei der Anstieg in Mitteldeutschland.

Sichtbar geworden sei der deutliche Trend bei einer Analyse zur Verschreibungspraxis von Ritalin, das bei ADHS verordnet wird. In Sachsen wurde im Jahr 2010 noch 122 Barmer-Versicherten Ritalin verordnet, 2016 waren es 234. In Sachsen-Anhalt wuchs die Zahl in diesem Zeitraum von 43 auf 115 Verordnungen, in Thüringen von 51 auf 134. Insgesamt bewegten sich die Zahlen auf "niedrigem Niveau", wie es in der Mitteilung heißt, doch belegten sie einen eindeutigen Trend.

Symptome wachsen sich nicht aus

Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der BARMER in Sachsen, betont, dass ADHS vor Erwachsenen nicht halt mache: "Entgegen der landläufigen Meinung wachsen sich die Symptome nur bei einem Teil der betroffenen Kinder im Erwachsenenalter aus", so Magerl. Viele Patienten zeigten weiterhin die typischen Symptome wie Unaufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen, Impulsivität und Unruhe - und seien dadurch sowohl im Beruf als auch in der Alltagsgestaltung sowie ihrem Privatleben benachteiligt.

Auffällig ist zudem, dass auch bei Erwachsenen etwa doppelt so viele Männer wie Frauen betroffen sind.