Ein kriminaltechnischer Angestellter der Polizei sichert nach einem Einbruch Spuren an einer Eingangstür.

Ein kriminaltechnischer Angestellter der Polizei sichert nach einem Einbruch Spuren an einer Eingangstür.

Ein kriminaltechnischer Angestellter der Polizei sichert nach einem Einbruch Spuren an einer Eingangstür. Bildrechte: dpa

Entgegen dem Bundestrend Mehr Wohnungseinbrüche in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Die Zahl der Einbruchdiebstähle in Sachsen und Sachsen-Anhalt ist entgegen dem bundesweiten Trend im vergangenen Jahr gestiegen. Dennoch schneiden beide Länder im Bundesvergleich noch glimpflich ab, denn gerade in westlichen Bundesländern werden seit Jahren deutlich mehr Einbrüche verzeichnet als in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.