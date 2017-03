Beim bewaffneten Angriff eines 17-Jährigen in einer Schule im südfranzösischen Grasse sind nach neuesten Angaben zehn Menschen verletzt worden. Dem Innenministerium in Paris zufolge wurden mehrere Menschen durch Kugeln verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Andere verletzten sich, als sie in Panik flohen.

Die Schüsse in der Schule hatten zunächst für einen Terroralarm gesorgt. Die Stadt Grasse erklärte, einige Schüler seien in Panik weggerannt und hätten in einem nahegelegenen Supermarkt Zuflucht gesucht. Auch das habe dazu geführt, dass Gerüchte über einen Anschlag die Runde gemacht hätten.



Die Regierung hatte zudem über eine Handy-App eine Terrorwarnung herausgegeben, die später wieder aufgehoben wurde. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auch die Spezialeinheit Raid war vor Ort. An allen Schulen in der Stadt durften Schüler und Lehrer die Gebäude zunächst nicht verlassen.