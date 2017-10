In München hat ein Unbekannter mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stach der Täter am Samstagmorgen an fünf Orten im Stadtteil Haidhausen zu. Neben dem Rosenheimer Platz gab es auch Angriffe am Paulaner Platz und an der Ständlerstraße. Der Täter verletzte dabei vier Personen leicht und flüchtete anschließend.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Weitere Details sollen im Laufe des Vormittags mitgeteilt werden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Sie fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen.



Anwohner wurden via Twitter aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben und den Rosenheimer Platz, den Ostbahnhof und den Ostpark zu meiden. In der ganzen Stadt waren die Sirenen der Polizeiautos zu hören, die zu dem Einsatz im Stadtteil Haidhausen zusammengezogen wurden.



Die Verletzten wurden nach Angaben der Feuerwehr alle versorgt. Schwerverletzte gab es keine.

Fahndung nach 40-jährigem Radfahrer

Gesucht wird nach einem etwa 40 Jahre alten Mann. Er soll möglicherweise mit einem älteren schwarzen Fahrrad unterwegs sein. Die Kleidung des Mannes wird wie folgt beschrieben: graue Hose, grüne Trainingsjacke. Er soll einen Rucksack mit Isomatte dabeihaben.

Erinnerung an Amoklauf

In München waren viele Menschen schnell alarmiert und fühlten sich an den Amoklauf im Juli 2016 erinnert. Damals hatte ein 18-Jähriger neun Menschen erschossen. Am Samstag meldeten sich unter dem Twitter-Hashtag #Rosenheimerplatz schnell Anwohner und besorgte Bürger.