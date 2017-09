Bei einem schweren Erdbeben in Mexiko sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Zwei Menschen starben in der Hauptstadtregion Mexiko-Stadt, teilten die Behörden mit. Laut Medienberichten kamen weitere fünf Menschen im Bundesstaat Pueblas um.

In der 20-Millionen-Metropole liefen Menschen in Panik auf die Straße. Medienberichte zufolge wankten Häuser, über der Stadt waren stellenweise Rauch- oder Staubwolken zu sehen. Nach Angaben der Zivilschutzbehörden waren Menschen in brennenden Häusern eingeschlossen.

Diese Menschen sind aus einem Bürogebäude in Mexikos Hauptstadt herausgebracht worden. Bildrechte: dpa

Der Internationale Flughafen in Mexiko-Stadt cancelte vorerst alle Flüge. Die Universität teilte via Twitter mit, dass alle Kurse und Veranstaltungen bis auf Weiteres ausfallen, um die Gebäude auf Schäden zu untersuchen. Auch in Schulen soll der Unterricht vorerst ausfallen.



Die Regierung rief die Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen. Innenminister Miguel Osorio Chong bat die Bevölkerung, den Anweisungen des Zivilschutzes Folge zu leisten. Der warnte die Hauptstadtbewohner unter anderem vor gebrochenen Gasleitungen und forderten sie auf, wegen der Explosionsgefahr nicht zu rauchen. Präsident Enrique Peña Nieto berief am Dienstagmittag (Ortszeit) eine Sitzung des nationalen Notfallrats ein.