Wenn irgendwo in Sachsen eine Briefsendung mit verdächtigem weißen Pulver auftaucht, dann landet sie höchstwahrscheinlich auf dem Labortisch von Hermann Nieper. Er leitet die Zweigstelle der Landesuntersuchungsanstalt für Gesundheits- und Veterinärwesen im Leipziger Norden. Hier werden verdächtige Proben auf den biologischen Erreger Milzbrand untersucht.

In den USA waren 2001 Anschläge mit Milzbrand-Briefen verübt worden. Mehrere Menschen starben. Seitdem müssen Nieper und sein Team immer wieder weißes Pulver wie aktuell das aus Chemnitz unter die Lupe nehmen. "Wir kriegen die Proben über die Kriminalpolizei, die in dem Falle einen bioterroristischen oder kriminellen Hintergrund vermutet. Wir haben die Untersuchungen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen vorzunehmen und in Speziallaboren. Wir nutzen zwei Verfahren, was insgesamt 72 Stunden dauert", so Nieper.

Strafe auch bei Negativbefund

Ein Negativbefund für das Pulver aus Chemnitz liegt noch nicht vor. Bisher haben Nieper und seine Mitarbeiter den Milzbranderreger aber noch nie nachgewiesen. Sie untersuchen ein bis zehn Verdachtsfälle pro Jahr und kommen demnach auf durchschnittlich 50 Fälle in Sachsen in den vergangenen zehn Jahren. Bei den Landeskriminalämtern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen keine Statistiken zu solchen "Pulverbriefsendungen" vor.

In den vergangenen Jahren haben derartige Pulverbriefe immer wieder bei Polizei und Justiz, in Ministerien, Schulämtern oder Arbeitsagenturen für Aufregung und Spezialeinsätze gesorgt. Auch wenn keine gefährliche Substanz wie Traubenzucker oder Mehl verschickt wird, droht dem Täter eine Geld- oder Freiheitsstrafe wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, erklärt der Leipziger Staatsanwalt Ricardo Schulz: "Die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass diese Delikte nicht allzu häufig vorkommen. Zugleich muss man auch sagen, dass die Erfolgschancen bei der Ermittlung der Täter nicht schlecht sind. Wir haben in diesem Bereich in den vergangenen Jahren einige Verurteilungen erreichen können."

Bei Verurteilung Kosten für Großeinsatz zahlen

Auch nach einem Pulverbrief an die Oschatzer Arbeitsagentur vor gut einem Jahr, wurde der mutmaßliche Täter gefasst. Wird er verurteilt, muss er auch für die Kosten des Großeinsatzes aufkommen. Damals mussten fast 200 Mitarbeiter in Sicherheit gebracht werden und Spezialkräfte der Feuerwehr anrücken. Dazu gehörte der ehrenamtliche Feuerwehrmann Ray Richter, der sich auf den Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren spezialisiert hat.

Er sagt: "Bei weißem Pulver gehen bei den Leuten erst einmal die Alarmlampen an, weil sie das an die Vorfälle in den USA 2001 erinnert. Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei uns jetzt Milzbrand ist oder ein anderer biologischer Kampfstoff, ist äußerst gering. Dass das Pulver weiß oder grau in den USA war, das ist ja reiner Zufall. Hätten sie grün genommen als Trägerpulver, dann hätten wir jetzt alle Angst vor grünem Pulver."

Die Sender solcher Pulverbriefe wollen in den meisten Fällen vor allem Angst machen, meint Richter. Man könne jedoch nie ausschließen, dass auch giftige Stoffe verwendet wurden. Daher müsse man alle Beteiligten für den schlimmsten Fall absichern.