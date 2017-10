EuGH-Urteil Hohe Hürden für Ablehnung kleiner Polizisten

Bei derartigen Einsätzen kann dem EuGH-Urteil zufolge eine Mindeststatur nötig sein: Polizisten führen in Leipzig bei einen Demo einen Mann ab. Bildrechte: IMAGO

Der EuGH stellte damit für entsprechende Regeln in verschiedenen europäischen Ländern hohe Hürden auf. Auch in Deutschland sind geforderte Mindestgrößen für Polizisten immer wieder Anlass für Streit und Prozesse. Für Polizeianwärter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt die niedrigste Mindestgröße von 1,60 Meter gleichermaßen für Frauen und Männer. Dagegen gilt in Niedersachsen für angehende Polizistinnen eine Mindestgröße von 1,63 Meter und für Polizisten die bundesweite Höchstforderung von 1,68 Meter.