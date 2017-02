Die Schülerin Soraya Kohlmann aus Leipzig ist die neue "Miss Germany". Die 18-Jährige setzte sich bei der Wahl in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 20 Konkurrentinnen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren durch.

Eine überglückliche Siegerin

Nach der Wahl sagte die Leipzigerin: "Ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen. Ich freue mich, Deutschland mit Offenheit und Herzlichkeit repräsentieren zu dürfen." Die junge Frau mit blonden Haaren und grünblauen Augen erhielt für ihren Sieg neben der Krone unter anderem einen Kompaktwagen für ein Jahr sowie Schmuck, Reisen und Kleider.

Kohlmann war im vergangenen November "Miss Sachsen" und zuvor "Miss Leipzig" geworden. Somit hatte sie sich so für die deutschlandweite Wahl qualifiziert.

Soraya kann kein sächsisch

Die Kandidatinnen musste sich in Bademode und Abendkleidern präsentieren. Bildrechte: dpa Sächsisch kann die Siegerin aber nicht. Die Mutter kam damals aus dem Westen, sagt sie, die sächsische Sprache beherrsche sie daher nicht. Den exotischen Vornamen erzählt sie, haben ihre Eltern damals in einem Namensbuch gefunden. Neben der Schule arbeitet Soraya in einem Kleiderladen. In Ihrer Freizeit tanzt sie als Cheerleaderin. Sie will BWL studieren und dann im Management arbeiten.

Abitur verschieben

Im Frühjahr will die gebürtige Leipzigerin Abitur machen, Kunst und Deutsch sind ihre Leistungskurse. Wie sich dies mit dem Amt der Schönheitskönigin und den vielen repräsentativen Terminen vereinbaren lässt, ist am Abend der Wahl offen. In den nächsten Tagen will sie mit der Schule besprechen, ob sie das Abitur macht oder um ein Jahr verschiebt.

Ältester Schönheitswettbewerb Deutschlands