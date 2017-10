Schienen-Lärmschutzgesetz Darum können laute DDR-Wagen weiter durch die Landschaft scheppern

Der Regionalexpress der Mitteldeutschen Regiobahn fährt sei Dezember 2015 zwischen Leipzig und Chemnitz hin und her. Seitdem leiden die Anwohner der Bahnstrecke unter einer erheblichen Lärmbelästigung. Denn eingesetzt werden Wagen aus DDR-Produktion mit Graugussbremsen. Ein User will wissen, ob das Schienen-Lärmschutzgesetz, das 2020 in Kraft treten soll, auch für diese Wagen gilt?

von Secilia Pappert, MDR AKTUELL