Eine Viertelstunde Autofahrt von Dessau entfernt liegt Rodleben. Wen der Zufall in die kleine mittelalterliche Dorfkirche bringt, trifft hier auf dem Lande überraschend auf moderne Kunst. Das kleine Fenster in der Altarnische der romanischen Kirche stellt eine Art Kreuz aus Licht und Farbe dar. Wobei die Kreuzgestalt nur durch wenige Punkte angedeutet wird.

Neubeginn an Ostern

Für die Gemeinde ist es das Osterfenster, und zwar nicht nur weil zu Ostern eingeweiht wurde, erklärt Pfarrer Jürgen Tobies: "Wir haben es ja nicht nur so eingeweiht, sondern es hat ja auch seinen Sinn, dass wir das auch Ostern getan haben. Ostern ist Auferstehung Jesu Christi. Ostern bedeutet für uns Christen, dass alles von diesem Zeitpunkt ausging. Und so haben wir das eben auch gemacht, von diesem Osterfenster ging alles aus, was in dieser Kirche geschah."

Durch die hellen kahlen Wände landet der Blick unwillkürlich auf dem Osterfenster mit seinen bunten Farben – vom Blau des Himmels über den roten Strahl bis hin zu den erdigen Brauntönen, die sich dann auch im modernen Holzaltar wiederfinden.

Denkmalpflege künstlerisch gestaltet

Obwohl das Fenster mit seinen rund 80 Zentimetern sehr klein ist, strahlt es durch die ganze Kirche. Gestaltet wurde es vom renommierten Glasmaler Thomas Kuzio. Doch moderne Fenster in einer alten Kirche – wie passt das zusammen? Holger Brülls vom Landesamt für Denkmalpflege hat den Prozess begleitet.

"Zunächst sind wir ja bestrebt, das zu erhalten, was man vorfindet", erklärt er. "Aber es ist in der Denkmalpflege ja auch Reparatur und Ersatz notwendig. Und dabei wird dann hin und wieder auch mal die Frage gestellt, naja die alten Fenster sind abgängig, wir müssen neue machen und dann stellt sich die Frage, wie müssen die aussehen. Und dann kommt man in architektonische Überlegungen und manchmal eben auch in künstlerische."

Und das nicht nur in Rodleben. Mittlerweile ziehen sich die zeitgenössischen Glasmalereien wie ein leuchtender Pfad durch Sachsen-Anhalts Kirchen. Da gibt es die blutroten Fenster von Neo Rauch im Naumburger Dom und die spektakulären Riesenfenster von Max Uhlig, die aussehen wie in Flammen getaucht in der Magdeburger Johanniskirche. Auch viele kleine Dorfkirchen haben diese modernen Glaskunstfenster.

Frankreich war Inspirationsquelle

Angefacht wurde das durch eine Ausstellung für zeitgenössische Glasmalerei in Frankreich 2012. Für die nämlich war Holger Brülls vom Landesamt für Denkmalpflege als Kurator tätig. Und er hat kurzerhand sein Tagesgeschäft mit der Ausstellung verbunden und die Künstler ins ländliche Sachsen-Anhalt geholt.

"Also die Künstler haben sich die Kirchen vorher angeschaut und wenn sie da Feuer gefangen haben, haben sie gesagt, ja ich mache mein Ausstellungsfenster für diese Kirche", erinnert sich Brülls, "und das war sogar interessant für die Künstler, weil in diesen kleinen Gemeinden, das hat sich gezeigt, herrscht große Offenheit, es gibt auch keine komplizierten langwierigen Gremienprozesse, auf die man sich da einlassen muss."

Und so entstanden die Glasfenster zunächst für die Ausstellung im französischen Chartre, die wanderte weiter nach Naumburg und erst danach wurden die Fenster in den Kirchen eingebaut. Und so haben sich national und international bekannte Künstler auch an entlegenen Orten in Sachsen-Anhalt verewigt. Und das zieht auch viele Touristen zum Beispiel nach Rodleben zum Osterfenster.