Das Gericht in Potsdam muss sein Urteil von 2016 erneut prüfen. Bildrechte: dpa

Morde an Elias und Mohamed Gericht muss Sicherungsverwahrung für Kindermörder erneut prüfen

Der Mörder des sechsjährigen Elias und des vierjährigen Mohamed, Silvio S., muss möglicherweise doch noch in Sicherungsverwahrung. Der Bundesgerichtshof in Leipzig entschied am Mittwoch, dass das Landgericht Potsdam die Gefährlichkeit des Mannes erneut überprüfen muss.