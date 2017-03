Nach dem Mord an einem Neunjährigen in Herne im Ruhrgebiet ist der mutmaßliche Kindsmörder gefasst worden. Wie die Polizei am späten Donnerstagabend mitteilte, ist der Festgenommenen zweifelsfrei als der gesuchte Marcel H. identifiziert worden.

In Schnellimbiss gestellt

Wie die Ermittler weiter mitteilten, hatte sich der junge Mann aus Herne gestellt und die Polizei auf einen Wohnungsbrand in Herne hingewiesen. In dieser Wohnung fanden die Beamten dann die Leiche eines Mannes. Ursprünglich war von zwei Toten die Rede, diese Angabe korrigierte die Polizei später.



Über die Identität des Toten machten die Ermittler zunächst keine Angaben. In welchem Zusammenhang der zweite Tote und der Verdächtige stehen, ist unklar. Der Festgenommene wird nun von den Ermittlern vernommen.

Bundesweite Fahndung

Die Polizei hatte drei Tage lang bundesweit mit einem Großaufgebot nach Marcel H. gefahndet. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Bis Donnerstagabend gingen mehr als 1.500 Hinweise ein. Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Kindsmörder hatte die Polizei am Mittwoch eine Schule in Wetter an der Ruhr und am Donnerstag ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht – allerdings ohne Ergebnis.

Fotos mit erstochenem Kind

Marcel H. wird dringend verdächtigt, einen Nachbarsjungen getötet zu haben. Der Neunjährige war am Montagabend erstochen im Keller von H. gefunden worden. Der Verdächtige soll sich im Darknet mit der Tat gebrüstet haben und Bilder davon veröffentlicht haben. Auf diesen Fotos soll er laut Polizei neben dem erstochenen Kind zu sehen sein.