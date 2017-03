Drei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Neunjährigen im nordrhein-westfälischen Herne ist der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. am Donnerstagabend gefasst worden. Die Polizei teilte am späten Aben mit, der Festgenommene sei von den Ermittlern "zweifelsfrei als Marcel H. identifiziert" worden.

Der Mann aus Herne habe sich gestellt und die Polizei auf einen Wohnungsbrand in Herne hingewiesen, hieß es weiter. In dieser Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurde ein Toter gefunden, sagte ein Polizeisprecher und korrigierte damit erste Aussagen über zwei gefundene Leichen. Der Festgenommene werde nun vernommen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich der 19-Jährige in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben. Er habe gesagt: "Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich!"