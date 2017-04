Hintergrund des Vorstoßes ist ein Video von einem Mord in Cleveland, das am Sonntag zwei Stunden lang online und über die Facebook-App zu sehen war. Nach Angaben der Polizei stellte der mutmaßliche Täter das Video selbst ins Netz. Auf ihm ist zu sehen, wie er einen älteren Mann erschießt. Der Vorfall ließ Zweifel aufkommen, wie Facebook mit hochgeladenen Daten umgeht. Das Video ist inzwischen bei Facebook gelöscht worden. Bei den Aufnahmen handelte es sich nicht wie zunächst vermutet um eine Liveübertragung der Bluttat.

Unterdessen fahnden die Sicherheitsbehörden in den USA landesweit nach dem 37-jährigen Steve Stephens. Er soll den Mord an dem 74-jährigen Rentner in Cleveland begangen haben und auch das Tat-Video veröffentlicht haben. Für Hinweise, die zur Ergreifung von Stephens führen, setzte die Polizei eine Belohnung von 50.000 Dollar aus. Über sein Tatmotiv herrscht allerdings noch immer großes Rätselraten. Es scheint, als habe er sein Opfer auf der Straße nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und kaltblütig erschossen.

Der alte Mann befand sich nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg von einem Osteressen mit seinen Kindern, als sich der Mord ereignete. Medienberichten zufolge fuhr Stephens rechts an den Straßenrand und forderte den Rentner auf, den Namen Joy Lane auszusprechen. "Joy Lane?", fragte dieser. "Ja, sie ist der Grund für das, was Dir jetzt zustößt", antwortete der mutmaßliche Täter. Er fragte sein Opfer noch nach seinem Alter. Dann drückte er ab.



Eine Frau mit dem Namen Joy Lane erklärte gegenüber dem Sender CBS, sie habe mit dem Verdächtigen über mehrere Jahre eine Beziehung gehabt. Es tue ihr leid, was passiert sei, schrieb sie in einer Kurzmitteilung an den Sender.