Erfinder dementiert Falschmeldung "mp3 ist nicht tot"

Die mp3-Geschichte begann 1987 in Erlangen. Ziel der sechsköpfigen Gruppe um Karlheinz Brandenburg war es, ein Speicherformat für Musik zu erfinden, welches Übertragungen via Telefon und später auch via Internet zuließ. Die Grundhypothese war relativ simpel: "Das Wesentliche ist auch beim Hören: Was geht wirklich ins Gehirn?"