Das Recherchenetzwerk berichtet, in den Gewässern rund um Pharmafabriken nahe Hyderabad seien Antibiotikarückstände und Pilzmittel nachweisbar, die die Grenzwerte zum Teil um das Tausendfache übersteigen. Zudem ließen sich viele multiresistente Keime nachweisen. Konkret seien 23 Proben entnommen und im Institut für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Leipzig untersucht worden. In allen seien die Keime nachweisbar gewesen. Zudem habe das Institut für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung 16 Proben aus Abwasserkanälen, Seen und einem Fluss untersucht und in allen Rückstände von Medikamenten gefunden.