Die Berliner Polizei hat nach einem brutalen Angriff in einem U-Bahnhof in der Stadt einen Verdächtigen gefasst. Sie bestätigte, dass der psychisch Kranke am Mittwoch in einem Wohnheim für Obdachlose in Charlottenburg festgenommen wurde. Ein Ermittlungsrichter habe ihn in eine Psychiatrie eingewiesen.