Knapp drei Monate nach dem massiven Hacker-Angriff auf Internet-Router von Kunden der Deutschen Telekom, ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, wurde der britische Staatsbürger an einem Londoner Flughafen von der britischen National Crime Agency gefasst.

Das BKA wirft dem 29 Jahre alten Mann versuchte Computersabotage in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Mit seinem Angriff auf eine Schnittstelle zur Fernwartung der Telekom-Router soll er versucht haben, die Geräte zu übernehmen.



Mit seiner Schadsoftware habe er Ende November versucht, die angegriffenen Router zu übernehmen und in ein bereits existierendes sogenanntes Bot-Netz zu integrieren.



Dieses Netz soll er nach Angaben der Ermittler über verschlüsselte Foren im sogenannten Darknet gegen Bezahlung für große Cyberangriffe angeboten haben. Dazu gehören die massenhafte Verbreitung von E-Mails mit schädlichem Anhang oder massenhafte Datenanfragen an Internetseiten, um diese lahm zu legen.