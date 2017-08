Nach einem ersten Felssturz am Mittwoch hatte es am Freitag einen weiteren sogenannten Murgang gegeben. Wieder schoben sich Schlamm- und Geröllmassen vom Berg Piz Cengalo bis in das Dorf Bondo. Einige Einwohner, die vorübergehend in ihre Häuse zurückgekehrt waren, mussten erneut in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es nicht. Auch die Rettungskräfte konnten das Tal rechtzeitig verlassen.