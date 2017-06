Im Kreis Harburg südlich von Hamburg registrierten die Meteorologen einen schwachen Tornado, der aber beträchtliche Schäden anrichtete. Nach Angaben der Feuerwehr gab es keine Verletzten. Dächer seien abgedeckt worden, Bäume umgeknickt. In der Gemeinde Fliegenberg sei eine Schafherde mit 20 bis 30 Tieren unter umgestürzten Bäumen begraben worden, zahlreiche Tiere seien dabei getötet worden.

In der Nähe von Uelzen starb ein 50 Jahre alter Mann, als er während des Sturms in einem Auto auf einem Parkplatz in Holdenstedt wartete und ein Baum auf den Wagen stürzte. Unweit davon wurde eine Radfahrerin ebenfalls von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt.