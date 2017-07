"Man sagt, du bist Feuerwehrmann. Du must das abkönnen", sagt Uwe Knoll, Gruppenleiter der Berufsfeuerwehr Leipzig Süd. Seit über 30 Jahren ist er Feuerwehrmann und hat schon fast alles gesehen. Eine professionelle Nachbetreuung habe er deswegen bisher noch nicht in Anspruch nehmen müssen.

Um sein Team sorgt er sich aber schon: "Ich frage bei den Kollegen immer mal nach und ich denke, dass ich ihr Vertrauen habe. Wenn sie das Vier-Augen-Gespräch suchen, vermittle ich sie entsprechend." Zuständig wäre dann das Nachsorge-Einsatzteam, das die Feuerwehr in Sachsen in den vergangenen Jahren ausgebildet hat.

Infrage kamen aktive Feuerwehrmitglieder, die in den letzten Jahren leitende Positionen besetzt haben und psychisch stabil sind. Sie wurden für Krisenfälle und als Seelsorger geschult. Einer der Initiatoren für die Nachsorge war der Mediziner Urs Lotterhos. Er arbeitet selbst schon seit Jahrzehnten bei der Freiwilligen Feuerwehr mit.

Dabei hat er beobachtet, wie posttraumatische Störungen die Mitglieder immer wieder beeinträchtigt haben: "Es gab einen wichtigen Grund, da aktiv zu werden. Nach belastenden Einsätzen haben Einsatzkräfte ihre Mitgliedschaft in der Feuerwehr beendet. Sie sind arbeitsunfähig geworden. Sie haben aber nicht gesagt, warum."

In anderen Fällen kam es zu Schlafstörungen, Albträumen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Angststörungen. Damit solche Probleme weniger vorkommen kümmert sich seit dem 1. Januar in Sachsen das Nachsorgeteam um die Feuerwehrkräfte nach Einsätzen.

Lotterhos vermutet, dass die Einsatzkräfte das Betreuungsangebot nicht für nötig halten. Es passe einfach nicht zum verbreiteten heldenhaften Bild der Riege, Schwäche zu zeigen. Berufsfeuerwehrmann Uwe Knoll hat dagegen eine pragmatischere Erklärung: "Das Angebot, das jetzt im Freistaat besteht, ist meiner Meinung nach in den Feuerwehren noch nicht ausreichend bekannt."



Es ist also wichtig, dass die Informationen weitergegeben werden. Wer in einer der rund 400 sächsischen Feuerwehren mitmacht, bekommt nach schwierigen Einsätze Unterstützung, um das Erlebte zu verarbeiten.