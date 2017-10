Rund 35.000 Euro haben Sammler für Dokumente aus dem Nachlass des früheren DDR-Staats- und Parteichefs ausgegeben. Eine Versteigerung in Hamburg brachte damit mehr als erwartet ein. Für die zehn Dokumente waren als Startpreis 10.000 Euro aufgerufen worden.

Walter Ulbricht (1893-1973) gilt als einer der wichtigsten DDR-Funktionäre. 1945 war er aus dem russischen Exil ins sowjetisch besetzte Berlin zurückgekehrt.



Ab 1950 stand er an der Spitze der damaligen SED, 1960 wurde er zudem Staatschef. Er versuchte, in der DDR den Sozialismus aufzubauen. Unter ihm ließ die SED-Führung unter anderem am 13. August 1961 die Berliner Mauer errichten.



1971 wurde er von einer Gruppe um den späteren DDR-Partei- und Staatschef Erich Honecker und mit sowjetischer Hilfe entmachtet.