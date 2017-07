MDV-Nahverkehr Nahverkehr wird immer teuerer – Fahrgäste tragen fast Hälfte der Kosten

Es ist schon fast zum Ritual geworden: Jedes Jahr zum 1. August steigen die Preise für Bus und Bahn. So auch dieses Mal. Die Einzelfahrkarten in Halle kosten 10 Cent mehr. Das Monatsticket in Leipzig wird 4 Euro teurer. Mittlerweile tragen die Fahrgäste die Hälfte der jährlich anfallenden Kosten in Höhe von einer halben Millarde Euro. Warum steigen die Preise jedes Jahr? Und wer kontrolliert eigentlich die Preispolitik des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds?

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL