Remifentanil heißt der Wirkstoff, der vor allem bei ambulanten Eingriffen verwendet wird. Bei Operationen am Kopf zum Beispiel. Er wirkt stark und vor allem schnell gegen Schmerzen, sagt Michael Bucher, Direktor der Uniklinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin in Halle. Gerade bei Operationen am Gehirn, die durch die Nase erfolgen, seien die Schmerzen ohne solch ein Narkosemittel unerträglich.