Im Schweizer Kanton Graubünden hat es erneut einen Erdrutsch gegeben. Das bestätigte die örtliche Polizei. Demnach wurden Autos zusammengeschoben, Häuser stürzten ein. Eine meterhohe Schlammlawine habe sich ins Tal ergossen. Bereits am Mittwoch hatte sich rund um den Ort ein schwerer Abbruch ereignet. Vom Berg Piz Cengalo waren Gesteinsmassen ins Tal hinter Bondo gestürzt und hatten sich bis zu der Ortschaft vorgeschoben.

Acht nach dem ersten Bergsturz vermisste Wanderer werden unterdessen noch immer vermisst. Die vier Deutschen aus Baden-Württemberg sowie je zwei Schweizer und zwei Österreicher waren an der Grenze zu Italien unterwegs gewesen. Die Polizei hat eigenen Aussagen zufolge wenig Hoffnung, die Wanderer noch lebend zu finden.



Am Freitagmorgen waren etwa 120 Rettungskräfte mit Hubschraubern, Infrarotkameras und Suchhunden im Einsatz. Ein Sprecher der Kantonspolizei sagte, dass die Überlebenschancen der Wanderer nach 48 Stunden nicht mehr sehr hoch seien. Mit jeder Stunde steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie tot sind. Die Rettungskräfte waren vor dem erneuten Erdrutsch in Sicherheit gebracht worden.