Bondo liegt nahe der italienischen Grenze. Bildrechte: curious/MDR.DE

Die Lage in Bondo war am Freitagmorgen noch unübersichtlich. Im Nachbarort Spino wurden zwei Menschen von den Geröllmassen in einem Gebäude eingeschlossen. Sie wurden mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht.



Am Mittwoch vergangene Woche waren riesige Mengen Gestein in das Bondasca-Tal gestürzt. Seit dem Murgang werden acht Bergwanderer vermisst, unter ihnen vier Deutsche. Die Suche nach ihnen wurde inzwischen eingestellt.



Die Geröllmassen gingen knapp an Bondo vorbei. Die Dorfbewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, es gab keine Verletzten.