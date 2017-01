In dieser Wintersaison ist ein komplett neues Noro-Virus im Umlauf. Dafür können unsere Körper noch keine Abwehr gebildet haben. Denn es ist eine Mutation des bisherigen Erregers.

Das Noro-Virus sei für solche Veränderungen besonders anfällig, erklärt Uwe Gerd Liebert, Direktor des Virologie-Instituts an der Uniklinik Leipzig. "Es gibt Viren, die eine Besonderheit haben, nämlich eine Erbinformation, die nur aus einem einzelnen Strang besteht. Solche Viren haben ein sehr hohes Potential sich zu verändern, zum Beispiel durch Mutation oder indem sich zwei Viren sozusagen paaren, sodass es zu Rekombinationen kommt, Austausch von ganzen Gen-Abschnitten. Das passiert bei Noro-Viren außerordentlich häufig."

Laut dem Robert-Koch-Institut gab es in der vergangenen Saison besonders wenige Fälle von Noro-Virus-Erkrankungen. Dann ist es typisch, dass im Folgejahr eine solche Mutation auftritt, da sich das Virus selbst erhalten will. Die neuen Varianten des Noro-Virus sind nicht unbedingt gefährlicher, aber sie werden eben vom Immunsystem erst einmal schlechter erkannt. Deswegen erkranken mehr Menschen.

Anzeichen, dass dem diesmal wieder so ist, gibt es bereits. "Dieses Jahr haben die Noro-Virus-Infektionen früher und stärker begonnen als im vergangenen Jahr", sagt Susanne Glasmacher, Biologin am Robert Koch Institut. "Die letzte vergleichbar starke Noro-Virus-Welle gab es vor etwas sechs Jahren. Es ist noch zu früh, um jetzt wirklich genau sagen zu können, wie stark sie verbreitet ist, wie hoch der Anteil der neuen Variante an allen beobachteten Noro-Viren ist."