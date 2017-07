Anschlag in Nizza: Das Drama von Nizza in Bildern

Während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli 2016 raste der Attentäter Mohamed Lahouaiej mit diesem Lkw gegen 23 Uhr in die Menge der Feiernden in der südfranzösischen Stadt Nizza.



