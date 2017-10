Chronologie: Die Chemie-Nobelpreisträger seit 2007 Die seit 1901 verliehenen Chemie-Nobelpreise gingen vor allem an amerikanische Forscher. Die erste Auszeichnung erhielt der Niederländer Jacobus van't Hoff für die Entdeckung von Gesetzen der Osmose.



Die Preisträger der vergangenen zehn Jahre sind:



2016: Der Franzose Jean-Pierre Sauvage, der gebürtige Brite James Fraser Stoddart und der Niederländer Bernard Feringa. Sie bauten aus nur wenigen Molekülen etwa künstliche Muskeln und ein Mini-Auto.



2015: Tomas Lindahl aus Schweden, Paul Modrich aus den USA und Aziz Sancar aus den USA, die Erbgut-Reparatursets beschrieben hatten. Diese Erkenntnisse dienen unter anderem zur Suche nach Krebsmedikamenten.



2014: Der deutsche Forscher Stefan Hell sowie die US-Amerikaner Eric Betzig und William Moerner für die Erfindung superauflösender Mikroskope. Damit kann man in lebende Zellen blicken und Abläufe bei Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson beobachten.



2013: Martin Karplus aus USA/Österreich, Michael Levitt aus den USA/Großbritannien und Arieh Warshel aus den USA/Israel für Methoden, mit denen sich auch komplexe chemische Reaktionen virtuell nachvollziehen lassen.



2012: Robert Lefkowitz und Brian Kobilka aus den USA für die Entdeckung von Rezeptoren, die zahlreiche Signale von außen in die Körperzellen übermitteln.



2011: Dan Shechtman aus Israel, der Quasikristalle entdeckt hatte, die zuvor von vielen Chemikern für unmöglich gehalten wurden.



2010: Richard Heck aus den USA sowie die Japaner Ei-ichi Negishi und Akira Suzuki, die komplexe Substanzen aus Kohlenstoff herstellten. Sie bauten so unter anderem natürliche Wirkstoffe gegen Krebs nach.



2009: Venkatraman Ramakrishnan aus Großbritannien, Thomas Steitz aus den USA und Ada Jonath aus Israel für die Erforschung der Eiweißfabriken in biologischen Zellen, der Ribosomen.



2008: Die Amerikaner Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Tsien, weil sie ein grünlich leuchtendes Protein einer Qualle zu einem der wichtigsten Werkzeuge der Biologie gemacht haben. Damit lassen sich viele Vorgänge im Körper verfolgen.