Im zurückliegenden Jahr ist eine neue Norovirus-Variante entstanden. Das Robert Koch-Institut in Berlin informierte in seinem aktuellen "Epidemiologischen Bulletin" kurz vor Weihnachten darüber, dass eine neue "Norovirus-Rekombinante" in Proben isoliert sei. Auf Nachfrage von MDR AKTUELL sagte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher nun: "Wir können noch nicht sagen, wie weit verbreitet diese Variante ist." Zumal das RKI auf weitere Proben angewiesen sei.

Anzeichen seit Herbst

Am 19. Dezember hatte das RKI von einem früheren und stärkeren Beginn der Norovirus-Saison 2016 gesprochen. Demnach wurden im November bundesweit insgesamt 14.519 (Stand 15. Dezember 2016) letztlich auch bestätigte "Norovirus-Gastroenteritiden" übermittelt, während es in den fünf Vorjahren nur rund 6.000 bis etwas unter 11.000 gewesen seien, im Durchschnitt also rund 7.800 Fälle.