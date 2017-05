Wiederbelebung Keine Ahnung bei Herzattacken: Ersthelfer wissen zu wenig

In Deutschland könnten pro Jahr 10.000 Menschen mehr eine Herzattacke überleben, würden sich mehr Laien an die Erste Hilfe trauen. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Viele Ersthelfer sind unsicher, was zu tun ist. In nur gut einem Drittel der Fälle versuchen sie, Bewusstlose wiederzubeleben.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL