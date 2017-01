Die Bundesregierung riet der Bevölkerung im Sommer in einem neuen Zivilschutzkonzept, Lebensmittelvorräte für den Notfall anzulegen. Diese Aufforderung wirkte auf manchen bedrohlich. Sie hing aber damit zusammen, dass die alten Anweisungen zur Ernährungsnotfallvorsorge derzeit überarbeitet werden, wie Angelika Tietz, Referatsleiterin im sächsischen Landwirtschaftsministerium, erklärt: "Es ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeit so eines Szenarios nicht sehr intensiv ist, aber dennoch: Man redet über die Dinge auf Bundesebene. Dazwischen gibt es auch bei den Ländern Abstimmungen." Noch in dieser Legislaturperiode könnten neuen Richtlinien gesetzlich verankert werden.