Nur vom Bundesanstalt für Materialforschung oder einer anderen offiziellen europäische Stellen geprüfte Böller mit CE-Siegel, dürfen der Behörde zufolge gezündet werde. Zu erkennen ist das Prüfsiegel an einer vierstelligen Nummer gefolgt von F2 und einer weiteren fortlaufenden Nummer wie zum Beispiel 0589-F2-1234 - wobei die 0589 für die Prüfung durch die Bundesansralt steht. Bis 2017 sind auch noch die alten Zulassungszeichen wie BAM-PII plus eine vierstellige Nummer gültig. Bei eingeschmuggelten Krachern und Raketen ohne Prüfsiegel drohen rechtliche Konsequenzen.

Ab dem 29. Dezember geht der Feuerwerksverkauf los Bildrechte: dpa

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern wie Raketen, Fontänen, Verbundfeuerwerke, Römische Lichter, Batterien und laute Knaller F2 ist in diesem Jahr vom 29. bis zum 31. Verkauft werden darf diese Pyrotechnik der sogenannten Kategorie F2 nur an Erwachsene. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen sind Feuerwerkskörper der Kategorie F1. Dazu gehören Wunderkerzen, Tischfeuerwerk, Knallerbsen und Knallbonbons. Sie dürfen in der Regel auch das ganze Jahr über verkauft werden. Eltern sollten das Anzünden dennoch beaufsichtigen. Auch für die F1-Knaller gibt es in Deutschland ein entsprechendes Prüfsiegel.