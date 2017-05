Der versteuerte Zigarettenabsatz gilt als bester Indikator für den Tabak- und Zigarettenkonsum in Deutschland, auch wenn es eine Dunkelziffer an Tabakprodukten gibt, die im Ausland oder im Schwarzhandel gekauft wurden. Seit 2002 ist der versteuerte Absatz laut Statistischem Bundesamt um knapp die Hälfte (-48,3 Prozent) zurückgegangen.

Dadurch könnte in den Wochen direkt vor der Einführung der Schockbilder der Absatz sogar gestiegen sein, während er direkt nach der Einführung kurzzeitig stärker eingebrochen ist, ohne sich direkt auf den Konsum an sich auszuwirken.

Dennoch sind eindeutige Effekte spürbar. So sind etwa die Anrufe bei der Entwöhnungshotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in den vergangenen zwölf Monaten massiv angestiegen. Die Leiterin des Referats Suchtprävention, Michaela Goecke, berichtet von einer Vervierfachung. "Bis Mai 2016 wurden durchschnittlich etwa 1.000 Beratungsgespräche pro Monat geführt", sagt Goecke. Ab Mai 2016 sei das Anrufvolumen stark angestiegen und habe sich im Laufe des Jahres bei rund 4.000 Beratungsgesprächen pro Monat eingependelt.

Die Bilder richten sich aber nicht nur an Raucher, sondern viel mehr an Nichtraucher. "Die Bilder sollen vor allem emotional wirken. Sie sollen das Rauchen unattraktiver machen - auch optisch", erklärt Mons. Das soll insbesondere auf Nichtraucher wirken, etwa Jugendliche, die in Erwägung ziehen, mit dem Rauchen zu beginnen. Zudem sagten Bilder mehr aus als Warnsprüche und seien universal, also auch unabhängig von Sprache verständlich.