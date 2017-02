Das Angebot an Bussen und Bahnen in Leipzig ist weit abgeschlagen hinter Städten wie Dresden, Potsdam oder Bonn - das steht in einer Studie, über die "Die Zeit" berichtet. Für Tino Supplies, Verkehrsexperte beim Leipziger Umweltbund Ökolöwe ist das keine Überraschung: "Es besteht noch großer Nachholbedarf, was die Erschließung einzelner Quartiere anbelangt. Wir haben zwar auf den Stammlinen einen Fünfminutentakt, aber es gibt auch Bereiche, die wirklich schlecht angebunden sind, vor allem an den Gebieten am Stadtrand."