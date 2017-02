Der Optiker Marcel Sander kann nicht klagen. Seit drei Jahren ist er Inhaber eines Brillengeschäfts am Steintor in Halle. Der Umsatz stimme, sagt er, und die Kundschaft werde immer jünger. Vor allem Sehhilfen für den Computer seien bei jungen Menschen besonders gefragt.

Sander freut sich über den Brillenboom und er erklärt ihn sich mit dem gleichzeitigen Boom von Smartphones, Computern und Tablets: "Jetzt ist es ja praktisch so, dass man 60 bis 80 Mal am Tag auf das Smartphone guckt. Das macht sich natürlich bemerkbar und dann kommt es zum Digitalstress, die Augen brennen."

Die Folge: Die Optikerbranche wächst. Im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze der Augenoptiker in Deutschland erneut leicht an, nachdem es schon im Jahr 2015 ein Plus von 3,6 Prozent gegeben hatte, sagt Thomas Truckenbrod, der Präsident des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen: "Um es in Zahlen auszudrücken, wobei es noch sehr zeitig Anfang des Jahres ist: Wir schätzen, dass im Jahr 2016 die gesamte Branche ein Umsatzplus von zwei Prozent zu verzeichnen hat."