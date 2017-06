BGH-Entscheidung erwartet Wird Göttinger Organspende-Skandal neu aufgerollt?

Nach Bekanntwerden des Organspende-Skandals 2012 in Göttingen ist die Bereitschaft in Deutschland zu Organspenden eingebrochen. Seit Jahren versuchen Politik und Medizin, das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Das juristische Verfahren zum Vorfall in Göttingen zieht sich hin. Am Mittwoch wird am Bundesgerichtshof in Leipzig über eine Revision entschieden. Worum ging es beim Skandal in Göttingen und weiteren Vorfällen an anderen Kliniken - auch in Mitteldeutschland?