Temperaturen über Null, Regen und heftiger Wind: So sieht das Wetter vielerorts in Deutschland im Moment aus. Am Donnerstag kann es dem Deutschen Wetterdienst zufolge auch in Mitteldeutschland zu schweren Sturm- und sogar Orkanböen kommen. Dabei muss auch mit orkanartige Böen und Gewittern gerechnet werden.

Schuld daran ist Tief "Thomas". Sein Höhepunkt wird für den Osten Deutschlands am Abend und in der Nacht zu Freitag erwaret. Es werden Böen bis 70 Kilometer in der Stunde erreicht (Stärke 8). In den Mittelgebirgen treten den Meteorologen zufolge schwere Sturmböen bis 100 Kilometer in der Stunde auf (Stärke 10), auf dem Brocken und dem Fichtelberg sogar Orkanböen bis 120 Kilometer pro Stunde (Stärke 12).

Erste Sturmböen auf dem Brocken gemessen