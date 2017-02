Altmark Wann bekommt Miesterhorst eine Ortsumgehung?

Miesterhorst, siebzig Kilometer nördlich von Magdeburg: Nur ein paar Hundert Menschen wohnen in diesem beschaulichen Ortsteil von Gardelegen in der Altmark. Doch Ruhe finden sie hier, dank der direkt durch den Ort verlaufenden B188, nur selten.

Über 4.000 Fahrzeuge rollen täglich durch die Gemeinde, viele Laster, dazu Berufspendler, die im 30 Kilometer entfernten Wolfsburg arbeiten. Miesterhorst brauche diese Ortsumgehung, bestätigt auch Bürgermeisterin Mandy Zepig, nur sei Gardelegen hier leider nicht zuständig. "Wie der Buchstabe B vor der 188 verrät, handelt es sich um eine Bundesstraße und es besteht also keine kommunale Möglichkeit, dort etwas zu bauen. Viele Leute denken, wir wollen das Geld nicht ausgeben. Aber es ist einfach nicht unsere Zuständigkeit." Das könne nur der Bund, so Zepig, die Planung selbst obliege der Landesstraßenbaubehörde von Sachsen-Anhalt.

Prüfen, planen, beschließen – nach nunmehr 13 Jahren soll in diesem Jahr endlich der Planfeststellungsbeschluss kommen. Dann kann die 5,7 Kilometer lange und ungefähr 11,5 Millionen Euro teure Umgehungsstraße gebaut werden. In Miesterhorst hören sie das gern. Dietrich Wehr betreibt hier seit zehn Jahren eine Fleischerei und wohnt direkt an der B188. "Ich habe ein wunderschönes Fachwerkhaus an dieser Bundesstraße, vor zwei Jahren wieder hergerichtet. Überall gibt es Haarrisse, weil die Straße arbeitet und das Haus. Man merkt auch drinnen, dass der Fußboden bebt. Wir freuen uns alle, dass endlich eine Umgehungsstraße kommt."

Die Geschichte hat nur noch einen kleinen Haken. Nach dem Baubeschluss muss entlang der neuen Strecke noch das nötige Bauland gekauft werden. Da könne man Besitzer zur Not aber enteignen, meint Manfred Krüger. In ungefähr drei Jahren, spätestens 2020 also, sollen die ersten Bagger anrücken.



Und wie lange rechnet seine Behörde für den eigentlichen Bau? "Ich gehe von etwa zweieinhalb Jahre Bauzeit aus. Mit dem Beginn 2004 erscheint das alles erst mal sehr lang, liegt aber durchaus im üblichen Rahmen. Ich kenne Verfahren, die kürzer waren, aber auch etliche, die wesentlich länger dauerten." Knapp 20 Jahre, von der Idee zur fertigen Straße, sind also durchaus nicht ungewöhnlich. Auch wenn das vielen in Miesterhorst einfach viel zu lange erscheint.