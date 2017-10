US-Produzent Harvey Weinstein und Schauspielerin Gwyneth Paltrow. Das Bild stammt von 2002. Bildrechte: dpa

Die Ära des Ignorierens und der schändlichen Komplizenschaft sei vorbei, hieß es zur Begründung von der Oscar-Akademie. Sexuell aggressives Verhalten werde in der Filmbranche nicht geduldet. Weinstein verdiene nicht den Respekt seiner Kollegen.



Zahlreiche Schauspielerinnen, darunter Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow, aber auch Models und Mitarbeiterinnen hatten in den vergangenen Tagen Weinstein vorgeworfen, sie vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben. In Hollywood galten die Vorwürfe hinter den Kulissen lange als offenes Geheimnis. Die "New York Times" berichtete, der Filmproduzent soll jungen Frauen beispielsweise versprochen haben, ihnen im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten bei ihrer Filmkarriere zu helfen. Weinstein ließ die Anschuldigungen zunächst durch seine Sprecherin dementieren, später entschuldigte er sich und kündigte eine Auszeit an, um seine "Dämonen" in den Griff zu bekommen. Sein Filmstudio "The Weinstein Company" feuerte ihn im Oktober.