Angesichts von Christenverfolgungen und Terroranschlägen haben Bischöfe der Kirchen in Deutschland am Karfreitag zu Religionsfreiheit und Gewaltfreiheit aufgerufen.



Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, rief in ihrer Osterbotschaft die Gläubigen auf, sich für Frieden und Mitmenschlichkeit einzusetzen. Flüchtlinge, Kranke, Kinder in Armut und Obdachlose müssten unterstützt werden.

Weltweite Verfolgung

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, erinnerte daran, dass auf der Welt viele Christen verfolgt würden. Es könne erst Frieden zwischen den Religionen geben, wenn alle Menschen ihren Glauben leben dürften und darin respektiert würden.



Am Karfreitag erinnern Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. An der Kreuzweg-Prozession in Görlitz - der größten in Mitteldeutschland - beteiligten sich am Freitag rund 600 Menschen.

Tödliche Messerattacke in Jerusalem

Rettungskräfte brachten die verletzte Britin umgehend ins Krankenhaus, dort erlag sie ihren Verletzungen. Bildrechte: dpa Bei der traditionellen Prozession in Jerusalem kam es – trotz massiver Polizeipräsenz – zu einem tödlichen Zwischenfall. Laut israelischer Polizei hatte ein 57-jähriger Mann eine 25-jährige britische Studentin mit einem Messer angegriffen. Sie erlag später ihren Verletzungen im Krankenhaus.



Bei dem festgenommenen Angreifer soll es sich nach Polizeiangaben um einen psychisch kranken Mann handeln. In der Altstadt von Jerusalem gingen am Freitag Tausende Pilger verschiedener Konfessionen den Weg zur Kreuzigung Jesus Christus ab.



Am frühen Abend wird Papst Franziskus im Petersdom in Rom seine Karfreitags-Liturgie halten. Nach 21 Uhr führt der Papst die "Via Crucis" an, die am Kolosseum stattfindet. Der Kreuzweg an dem antiken Amphitheater gehört zu den berühmtesten Osterprozessionen weltweit. An 14 Stationen wird der Leidensweg von Jesus inszeniert. An jeder Station finden Meditationen statt.

Ostern für West- und Ostkirchen

Nach christlichen Glauben starb Jesus am Karfreitag am Kreuz und überwand am Ostersonntag den Tod. Höhepunkt des christlichen Osterfestes ist die Feier der Osternacht am Samstagabend.

Am Ostersonntag spricht Papst Franziskus den Segen "urbi et orbi" vom Balkon des Peterdoms in Rom. Das Fest der Auferstehung Jesu ist der Höhepunkt des Kirchenjahres. In diesem Jahr feiern Ost- und Westkirchen gemeinsam Ostern.