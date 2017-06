Viele kennen den Dorsch vor allem als Speisefisch. Allerdings sind sich nicht immer alle sicher, ob sie wirklich Dorsch oder Kabeljau vor sich auf dem Teller haben. Johannes Radtke, Redakteur des Angelmagazins Blinker, hat Fischereiwissenschaften studiert. Er erklärt den Unterschied: "Der Dorsch ist einmal der Ostsee-Dorsch in zwei Beständen. In der Nordsee heißt er Kabeljau, ist aber auch ein Dorsch."

Vom Stockfisch in Norwegen über Bacalhau in Portugal bis zum klassischen Kabeljaufilet. Alles ist Dorsch. Geschmacklich unterscheiden sich Exemplare aus dem Atlantik übrigens nicht von ihren Artgenossen aus der Ostsee.

Allerdings kann man ganz generell erkennen, ob es dem Tier gut gegangen ist, so Radtke: "Wenn ein Dorsch über längere Zeit wenig zu fressen hat und der Fettgehalt absinkt, schmeckt er natürlich nicht so gut. Ein ganz fetter Nordmeerdorsch, der sich überwiegend von Heringen ernährt und einen guten Ernährungszustand hat, schmeckt besser."

In der Ostsee vermehrt sich der Dorsch vor den Küsten Dänemarks, Schleswig-Holsteins und Mecklenburgs. Das ist der westliche Bestand. Dem östlichen Bestand hingegen ist nur noch die See um Bornholm und ein bisschen vor Kap Arkona geblieben.

Wie sich die Ostsee-Dorsche insgesamt fortpflanzen, hängt nicht nur vom Sauerstoffgehalt des Wassers und der Temperatur im Laichgebiet ab, sagt Radtke: "Die Dorscheier brauchen einen gewissen Salzgehalt, um in der Wassersäule zu schweben. Der ist eben gar nicht immer gegeben in der Fortpflanzungszeit der Dorsche."

Dann sinken die Dorscheier in sauerstoffarme Wasserschichten ab und gehen ein. Der Salzgehalt in der Ostsee hängt davon ab, wieviel Wasser aus der Nordsee einströmt, wie die Wassermassen sich dann durchmischen und wieviel verdunstet. Dazu kommt die Erwärmung durch den Klimawandel. Das sind fragile Verhältnisse.

So kam es, dass 2015 ein kompletter Nachwuchsjahrgang des westlichen Bestandes praktisch ausgefallen ist. Die Fangquote für den Dorsch wurde dort um 56 Prozent gesenkt. Fachredakteur Johannes Radtke: "Wenn ein Nachwuchs-Jahrgang ausfällt, bedeutet das den Quasi-Zusammenbruch der Fischerei in der Ostsee. Da sollte man sich fragen, ob der Dorsch nicht übernutzt ist in der Ostsee."