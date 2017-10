Pablo Neruda

Der spanische Forensiker Aurelio Luna sagte, man habe einen Giftstoff gefunden. Weitere Laborstudien sollten klären, ob es sich um eine von Menschenhand herbeigeführte Vergiftung handele. "Es ist aber zu 100 Prozent klar, dass die Sterbeurkunde nicht die Realität widerspiegelt", so Luna. Dort war als Todesurache Prostatakrebs angebeben.

Neruda war am 23. September 1973 in einem Krankenhaus in Santiago de Chile gestorben, nur wenige Tage nach dem Staatsstreich gegen den mit ihm befreundeten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Die neue Untersuchung von Nerudas Leichnam war von der Kommunistischen Partei Chiles beantragt worden. Sie glaubt, dass der Poet auf Befehl der Militärjunta von General Augusto Pinochet getötet wurde.