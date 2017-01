Die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses in Thüringen, die SPD-Abgeordnete Dorothea Marx, hält es für durchaus plausibel, dass es einen rechten Pädophilen-Ring gab oder gibt. Und der das untergetauchte NSU-Trio mitfinanziert hat. Hier hakt sie mit den Mitteln des Ausschusses nach und stellt die brisante Frage, was Behörden davon wussten. "Das ist ja unser spezieller Auftrag als Untersuchungsausschuss. Und deswegen, weil wir schon die ganze Zeit gesagt haben: Wir sehen Verbindungen in den Bereich der Organisierten Kriminalität und sehen auch dort eine mögliche Verdienstquelle für den Unterhalt der drei und mögliche Unterstützer in all den Jahren. Da gucken wir noch mal genauer rein. Und dann stoßen wir möglicherweise auch auf dieses Feld."

Verfassungsschutz: kein Hinweis auf Pädophilen-Ring

Stephan Kramer, Thüringer Verfassungsschutzchef Bildrechte: MDR/Sebastian Großert Auch der Verfassungsschutz in Thüringen klopft die rechte Szene immer wieder auf Kontakte zur Organisierten Kriminalität ab. Doch Verfassungsschutz-Präsident Stephan Kramer bezeichnet den Erkenntnisstand als dünn. "Es gibt vereinzelte, sogar handfeste Bezüge. Es gibt einzelne Fälle, wo sogar gerichtlich verurteilte Rechtsextremisten im Bereich Pädophilie unterwegs gewesen sind. Jetzt aber daraus weitergehende Schlüsse zu ziehen, vielleicht sogar einen pädophilen Ring oder Netzwerke oder eine organisierte Zusammenarbeit beziehungsweise Finanzierung vielleicht von Teilen des Rechtsextremismus oder mehr - dafür gibt’s zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Hinweise!"

Wurde in der Akte Brandt etwas übersehen?

Ein Beispiel: Tino Brandt, Mitbegründer des sogenannten Thüringer Heimatschutzes und Vertrauter des NSU-Trios, sitzt mittlerweile wegen Kindesmissbrauchs in Haft. Er wurde wegen Sexualdelikten in 66 Fällen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Zudem hat er Kinder zur Prostitution gezwungen. Und Tino Brandt war V-Mann des Verfassungsschutzes. Dorothea Marx will nun wissen, ob die Behörde nicht doch davon wusste.

Auch über den Zuhälterring für rumänische und bulgarische Jungen, an dem der Thüringer Neonazi beteiligt gewesen sein soll. "Wir merken, dass die Landesregierung nicht so richtig euphorisch ist bei unserem Vorhaben, uns mit der Organisierten Kriminalität zu befassen. Weil wir natürlich nicht nur über die V-Leute des Verfassungsschutzes etwas wissen wollen, sondern auch über die V-Personen, die Ermittler, die Bezugspersonen des Landeskriminalamtes. Da kommt nicht nur Freude auf. Das wäre behördliches Mitwissen in einem sehr extrem kritischen Bereich."

Von behördlichem Mitwissen will im Haus Kramer natürlich niemand etwas wissen: "Ich warne da vor zu großen Hoffnungen, was den Teil des Thüringer Amts für Verfassungsschutz angeht. Schlicht und ergreifend, weil wir keine weitergehenden Informationen haben, als die, die wir schon gegeben haben."

Seltsame Zusammenhänge

Doch der Untersuchungsausschuss wird nicht locker lassen. Er lässt sich jetzt die Prozessakten Tino Brandt kommen. Und will, soweit möglich, die Aktennotizen und Protokolle zu V-Leute-Einsätzen sowohl des Landeskriminalamtes, als auch des Verfassungsschutzes einsehen. Auch dessen Präsident Kramer will, dass mit frischem Blick auf möglicherweise bislang übersehene Verbindungen geschaut wird. Etwa den seltsamen Zufall, dass der Thüringer Neonazi, der dem NSU-Trio die Ceska Mordwaffe besorgt haben soll, nahe Peggys Fundort eine Jagdhütte unterhielt.