Die christlichen Kirchen in Mitteldeutschland würdigten Ostern als Fest der Hoffnung. Der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing sagte in Dresden, angesichts der Not in der Welt könne leicht Mutlosigkeit entstehen. Dem stehe aber die Botschaft des Lebens entgegen. Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers betonte, das Fest der Auferstehung Jesu sei eine Alternative zu mancher Hoffnungslosigkeit unserer Zeit.



Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige hob in seiner Osterbotschaft die befreiende Wirkung des Festes hervor. "Beflügelt durch die Auferweckung Jesu von den Toten können wir einen neuen Geist in die Welt tragen, zu Frieden und Versöhnung beitragen und all denen Mut machen, die verzweifelt sind", sagte er bei der Feier der Osternacht.