Die Botschaft des Papstes und der Segen "Urbi et Orbi" sind Höhepunkt der christlichen Weihnacht.

Die Botschaft des Papstes und der Segen "Urbi et Orbi" sind Höhepunkt der christlichen Weihnacht.

Die Botschaft des Papstes und der Segen "Urbi et Orbi" sind Höhepunkt der christlichen Weihnacht. Bildrechte: dpa

Segen "Urbi et Orbi" Papst fordert Ende des Blutvergießens in Syrien

Hauptinhalt

In Zeiten von Krieg, Terror und Gewalt hat Papst Franziskus in seiner Weihnachtsbotschaft an die Welt appelliert, das Blutvergießen endlich zu beenden, Frieden zu schaffen und die Menschenrechte zu achten.