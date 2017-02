Montagnachmittag in Dresdens Altstadt: Noch ist die Parkplatz-Situation entspannt. Das ändere sich aber schlagartig, erzählt ein Dresdner, der in der Innenstadt wohnt: Gegen 17 Uhr sei es mit der entspannten Parkplatzsituation vorbei. Dann sei alles zugeparkt. Auch ein Anwohner-Ausweis würde dann in der Altstadt nicht viel bringen. Der Mann sagt: "Der Ausweis besagt nicht, dass ich einen freien Platz habe."

Im zentralen Stadtteil Blasewitz gibt es zwar mehr kostenfreie Parkplätze. Das sind aber insgesamt zu wenig. Bis das Auto geparkt ist, kann es lange dauern, erzählt eine Frau:

Manchmal muss man 20 bis 30 Minuten suchen. Manchmal parkt man auch illegal, weil es nicht anders geht. Anwohnerin Dresden zur Parkplatzsituation

Auf 1.000 Haushalte kommen in Blasewitz 816 zugelassenen Pkw. Das liegt über dem Dresdner Durchschnitt von 669 Autos. Die Zahl der Autos in Dresden wächst kontinuierlich. Im Stadtteil Schönfeld/Schullwitz gibt es sogar mehr Autos als Haushalte, in anderen Stadtteilen am Rande Dresdens sieht es ähnlich aus.

Mehr als ein Auto für die Familie

Für Autofahrer ist es immer wieder schwierig, in Dresden einen Parkplatz zu finden. Bildrechte: MDR/Lily Meyer Es gibt verschiedene Gründe, warum sich immer mehr Familien mehrere Autos anschaffen, erklärt Helmut Büschke vom ADAC. Zum Beispiel der Arbeitsort: "Bei einer vierköpfigen Familie, in der alle eine Arbeitsstelle in verschiedenen Richtungen haben und öffentliche Verkehrsmittel nicht so erschlossen sind oder nicht in der Nähe sind, neigt natürlich jedes Familienmitglied dazu, sein Fahrzeug zu nutzen." Gerade am Stadtrand sei man mit dem Auto meistens flexibler und spare Zeit. Es sei nicht so, dass mehrere Fahrzeuge pro Haushalt bedeuten, dass immer jeden Tag jedes Fahrzeug bewegt werde.

Wenn Autos nicht fahren, müssen sie irgendwo geparkt werden. Büschke sieht deshalb die Stadt Dresden in der Verantwortung, für genügend Parkplätze zu sorgen, vor allem in den Wohngebieten, damit motorisierte Verkehrsteilnehmer nicht benachteiligt werden.

Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ist anderer Meinung. Sie sagt:

Es ist eigentlich keine Aufgabe der öffentlichen Hand, für die private Nutzung einen Stellplatz zu finanzieren und vorzuhalten. Eva Jähnigen (Bündnis90/Die Grünen), Umweltbürgermeisterin Dresden

Deshalb schaffe die Stadt per se keine Stellplätze für private Autos. "Man muss sicher Stellplätze für Behinderte ausweisen, aber die sind ja nur eine kleine Personengruppe."

Alternativen fördern

Jähnigen will stattdessen Alternativen fördern. Etwa den öffentlichen Personennah- und den Radverkehr. Auch Fußwege könnten attraktiver gemacht werden.

Der Umweltbürgermeisterin ist zum einen daran gelegen, das Schadstoff-Problem in Dresden in den Griff zu bekommen. Für sie stellt sich die Frage: "Wenn wir in Städten leben, in die mehr Menschen ziehen wollen, die alle auch genügend Wohnraum haben wollen, müssen wir uns irgendwann fragen: Wie viel Fläche können wir noch versiegeln? Das sind ja die Parkplätze." Sie trete deshalb für Car-Sharing ein. Das Modell, bei dem mehrere Leute Autos gemeinsam nutzen können. "Damit wird nicht so viel Parkfläche verbraucht."

Steigen die Parkgebühren?

Im Stadtplanungsamt der Stadt Dresden verweist man auf den unverbindlichen Verkehrsentwicklungsplan 2025plus. Dort werden unter anderem mehr Parkplätze für Anwohner in der Innenstadt vorgeschlagen, aber auch mehr gebührenpflichtige Stellplätze. Die Parkgebühren könnten in Zukunft steigen, damit das Parken nicht günstiger ist als die Fahrt mit Bus oder Bahn.