Hochwasser Pegel in Niedersachsen sinken nur langsam

Nach leicht fallenden Wasserständen der Flüsse in den bisher betroffenen niedersächsischen Hochwassergebieten bangen die Menschen nun weiter nördlich. In Orten wie Neustadt am Rübenberge oder Schwarmstedt stiegen die Wasserstände nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) seit Samstag immer weiter an.

Für Sonntag wieder Regen angekündigt

Die Hochwasserwelle bewegt sich nach Erkenntnissen der Behörden von den Unterläufen der Oker und Leine auf die Aller zu, deren Pegelstände in den kommenden Tagen ansteigen dürften. Für Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst zudem weitere Niederschläge vorher. Ab Mittag drohen dann auch regional begrenzt wieder Gewitter.

In Celle dürfte die Meldestufe drei am Sonntag höchstwahrscheinlich überschritten werden. "Unterhalb der Leine-Mündung ist an den Allerpegeln Ahlden, Rethem und Eitze Anfang kommender Woche damit zu rechnen", betonte die Landesbehörde.

Oker steht auch in Wolfenbüttel weiter hoch

Das Hochwasser hinterlässt auf dem Weg in den Norden vollgelaufene Keller und verschlammte Straßen - vor allem in Wolfenbüttel bei Braunschweig. Dort sank der Pegel der Oker am Samstag leicht ab; der hohe Wasserstand des Flusses werde aber noch einige Zeit bestehen bleiben.