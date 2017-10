Die Zahl der Pest-Verdachtsfälle in Madagaskar hat sich binnen zehn Tagen auf mehr als 1.150 Fälle verdreifacht. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag in Genf mitteilte, wurden etwa 300 Fälle im Labor bestätigt. Knapp 100 Menschen seien an den Folgen der Seuche gestorben.