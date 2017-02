Bei einem Reizgasaustritt am Hamburger Flughafen sind am Sonntag nach Polizeiangaben rund 50 Reisende verletzt worden. Sie erlitten Augenreizungen, Atembeschwerden und Reizhusten. Der Airport musste komplett geräumt und eine Stunde lang gesperrt werden. Feuerwehr und Rettungsgeräte waren im Großeinsatz.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war Pfefferspray ausgetreten. Die Kartusche mit dem Reizgas sei in einem Müllbehälter vor der Sicherheitskontrolle gefunden worden. Offenbar habe ein Passagier das Spray in den Müll geworfen, bevor er die Schleuse passierte. Im Müllbehälter habe sich die Dose dann entleert. Der Besitzer sei nicht bekannt. Pfefferspray und andere Reizgase dürfen nicht mit an Bord von Flugzeugen genommen werden.



Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verteilte sich das Reizgas über die Klimaanlage im gesamten Gebäude. Etliche Menschen klagten über gesundheitliche Probleme, insgesamt 68 seien untersucht worden, neun von ihnen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.